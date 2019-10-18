РИАМО - 18 окт. С начала кампании по вакцинации против гриппа в Подмосковье 26,9 тысячи человек сделали прививки в мобильных пунктах, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«С начала кампании по вакцинации в Подмосковье прививку против гриппа сделали уже более 1,6 миллиона человек, в том числе почти 500 тысяч детей. Для удобства тех, кто не может найти время на поход в поликлинику, мы организовали вакцинацию против гриппа в мобильных комплексах по вакцинации», — сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова.

Она добавила, что мобильные пункты работают в часто посещаемых местах, например, на железнодорожных станциях, возле ТЦ, на площадях. Всего они есть в 31 городском округе.

График работы пунктов есть в медорганизациях и на сайте областного Минздрава.

Всего в этом году планируется, что прививки сделают 3,6 миллиона пациентов, в том числе почти 1 миллион детей.