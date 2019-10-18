РИАМО - 18 окт. Около 1 миллиарда долларов планируют вложить в создание комплексов переработки отходов (КПО) в Подмосковье за два года, всего в регионе будет 12 таких комплексов, сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу Андрей Воробьев и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов запустили первую линию сортировочного цеха комплекса переработки отходов «Юг» в селе Мячково Коломенского городского округа.

«В Московской области в 2019-2020 годах будет вложено около миллиарда долларов в подобные комплексы, это является стратегически важным и новым стандартом у нас в стране. <...> КПО - это очень серьезные инвестиции. В Московской области не будет свалок. У нас будет 12 таких современных комплексов», - сказал Воробьев.

Он отметил, что подмосковные комплексы переработки отходов не уступают зарубежным, благодаря современным технологиям они не производят неприятный запах.

«Такой комплекс («Юг» - ред.) стоит 3,5 миллиарда рублей, мы его будет расширять, его мощность увеличится на 40%. Таких комплексов (силами «Ростеха» - ред.) будет построено четыре. На следующий год мы должны полностью сдать все четыре комплекса. Кроме этого, строятся еще четыре завода, которые будут сжигать «хвосты». На них мы потратим 150 миллиардов. Это четыре московских и один в Казани», - добавил Чемезов.

С этого года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.