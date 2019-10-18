РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. Емкости для сбора пластиковых крышек в виде сердца установят в Люберцах в течение следующей недели, всего будет два контейнера: один в микрорайоне Самолет, второй – в парке «Наташинские пруды», сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Установка контейнеров организована в рамках проекта «Добрые крышечки». «Добрые крышечки» - это социально-экологический проект по благотворительному сбору пластиковых крышек для помощи детям с особенностями развития.

«Реализация этого проекта привлечет взрослых и детей к совместному решению экологических и социальных проблем», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что контейнеры предназначены для сбора пластиковых крышек от бутылок с водой, газированных напитков, молочных и кисломолочных продуктов, некоторых непищевых жидкостей.

По словам главы муниципалитета, места размещения емкостей выбрали жители путем голосования в социальных сетях.