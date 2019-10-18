РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. В Подольскую городскую детскую поликлинику № 2 поступило новое диагностическое оборудование на сумму более 2,1 миллиона рублей, с помощью которого можно исследовать структуру головного мозга, сосуды и сердце, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» в Подольскую городскую детскую поликлинику № 2 поступило новое современное диагностическое оборудование эхоэнцефалограф и система холтеровского мониторирования электрокадиограммы и артериального давления на общую сумму 2,1 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

По словам главного врача поликлиники Анастасии Савиной, раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний у детей позволит предупредить развитие серьезных осложнений и оказать своевременную медицинскую помощь.

«Эхоэнцефалография – метод ультразвуковой диагностики, позволяющий исследовать состояние церебральных структур головного мозга и определить наличие их смещения, а также косвенно оценить состояние сосудов. Холтер-мониторинг является современной методикой исследования работы и состояния сердца человека. Данный вид диагностики представляет собой непрерывную регистрацию электрокардиограммы в течение 24 часов и более», - сказала Савина.

Ранее в 2019 году по госпрограмме холтеровские аппараты уже поступили в Климовскую городскую больницу № 2, Подольскую городскую клиническую больницу № 3, Подольскую городскую клиническую больницу и Подольскую детскую городскую больницу.