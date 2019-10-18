РИАМО – 18 окт. Новое здание появится в составе железнодорожной станции Москва-Товарная-Курская, фасад здания будет выполнен в виде системы с тонким штукатурным слоем по утеплителю из минераловатных плит, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосэкспертизы.

Ранее была согласована проектная документация для объекта: «Северо-Восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) станция «Нижняя Масловка» – станция «Авиамоторная». Этап 3.4 «Компенсационное строительство служебно-бытового здания Московско-Курской дистанции пути Московской дирекции инфраструктуры на железнодорожной станции Москва-Товарная-Курская Московской железной дороги» по адресу: вблизи улицы Рабочая, владение 91, Таганский район, ЦАО.

«Одним из ключевых проектов Московского транспортного узла является развитие железнодорожных перевозок. Важно, чтобы сопутствующая инфраструктура создавалась на высоком уровне, обеспечивая комфортные и безопасные рабочие места для сотрудников», – заявила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

По ее словам, на первом этаже разместится помещение охраны, мастерская, комнаты обогрева с сушкой, кладовые, гардеробные, санузлы, душевые, бойлерная, электрощитовая, техническое помещение инженерных систем, тамбур, коридоры. На втором этаже будет расположена серверная, учебный класс, комната техника и контролера, комнаты начальника участка, дорожного мастера, помещения мастера и бригадира и зона для отдыха.

«Фасад здания будет выполнен в виде системы с тонким штукатурным слоем по утеплителю из минераловатных плит, с последующей окраской, а цоколь будет облицован керамогранитными плитами, также по предварительно утепленной поверхности. Оконные блоки предусмотрены в металлопластиковых профилях с двухкамерными стеклопакетами, а двери – металлические, противопожарные», – добавила Яковлева.

Внутренняя отделка помещений запланирована в соответствии с функциональным назначением.