РИАМО – 18 окт. Подмосковные сельхозпроизводители и ветеринарные врачи поделились опытом с коллегами из Новой Зеландии, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Представители министерства первичных отраслей Новой Зеландии посетили молокоперерабатывающее предприятие «Эрманн» и ЗАО «Совхоз имени Ленина» с целью ознакомления с работой подмосковных сельхозпроизводителей и продукцией, а также с системой ветеринарного надзора региона.

«Посещение подмосковных предприятий по производству продукции животного происхождения представителями Новой Зеландии запланировано в рамках реализации проекта «Экспорт продукции АПК» с целью увеличения объемов экспорта продукции нашего региона», – заявил глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.

В мероприятии приняли участие представители отдела государственного ветеринарного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сотрудники управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, а также специалисты ГБУВ Подмосковья «Терветуправление №4».

«Коллегам из Новой Зеландии была предоставлена возможность воочию осмотреть современное технологичное производство молочной продукции на предприятии «Эрманн», которое планирует экспорт молочной продукции в Новую Зеландию. Гости посетили и ЗАО «Совхоз имени Ленина», являющегося поставщиком сырого молока», – уточнил Разин.

Новозеландцам были представлены процессы дойки и кормления животных с использованием роботов, а также высокотехнологичные контейнеры временного хранения молока, способы его доставки, переработки и реализации.

Члены делегации были ознакомлены с планами проведения ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий, отбора проб молока, кормов для проведения лабораторных исследований в рамках регионального мониторинга на территории области, рассказал глава Минсельхозпрода.

Отдельно была отмечена работа ветеринарных специалистов в системе «Меркурий», начиная от актов отбора проб, заканчивая оформлением ЭВСД на готовую продукцию, тем самым обеспечивая полную прослеживаемость поднадзорной продукции в ее производстве и обороте.

«В завершение встречи была достигнута договоренность о взаимовыгодных длительных отношениях в рамках обмена опытом и налаживания экспорта подмосковной продукции»,– заключил Разин.