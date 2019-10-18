РИАМО – 18 окт. На юге Москвы построят апартаментный комплекс, здание будет состоять из двух 13-этажных секций и объединяющей их одноэтажной стилобатной части, сообщатся на сайте Мосгосстройнадзора.

Ранее было выдано разрешение на строительство комплекса апартаментов с подземной автостоянкой на юге Москвы. Объект возведут по адресу: 4-й Верхний Михайловский проезд, владение 1 (ЮАО, Донской).

«Апартаменты построят за счет инвестора. Срок действия разрешения на строительство – до июля 2022 года», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он разъяснил, что здание будет состоять из двух 13-этажных секций и объединяющей их одноэтажной стилобатной части. В новостройке площадью 25,3 тысячи квадратных метров разместится 268 номеров с вестибюлем, зоной ресепшн и кладовыми.

На первых этажах обустроят офисы, магазин, а также помещение управляющей компании. Одноуровневый подземный паркинг рассчитан на 98 машино-мест.

Входные группы в комплекс апартаментов и общественные помещения на первых этажах решены отдельно. Входы в апартаментный комплекс будут расположены со стороны внутреннего двора, в помещения общественной инфраструктуры – с внешней стороны секций.

В рамках благоустройства создадут пешеходные зоны, установят скамейки, урны, ограждения, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, дополняется на сайте.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности строительства. После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок апартаментного комплекса. На всех этапах к проверкам привлекаются специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые проводят лабораторно-инструментальные исследования», – отметил Олег Антосенко.