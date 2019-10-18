РИАМО – 18 окт. В сквере Победы на юге столицы появится зеленый театр, работы проводятся в рамках комплексного благоустройства на площади более 2 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

Зона для проведения праздничных и общественно-массовых мероприятий будет расположена в юго-западной части сквера. В настоящий момент уже полностью подготовлено железобетонное основание под устройство самого зеленого театра.

«В ближайшее время специалисты начнут монтировать навесы над будущим зрительным залом и сценой. После приступят к устройству напольного покрытия, а также к сборке зрительного зала и сцены. Площадь зеленого театра составит около 300 квадратных метров. Зрительный зал будет состоять из пяти рядов, в нем с комфортом смогут разместиться 70 человек. Перед ним обустроят сцену для выступления артистов, ее площадь составит 28 квадратных метров», – отмечается в сообщении.

Оба объекта будут деревянными.

Применение материалов из натурального дерева позволит не только придать театру эстетичный вид, но и привнесет в ландшафт сквера природную составляющую и изящность. Саму площадку, на которой разместится сцена и зрительский зал, замостят плиткой, дополняется в пресс-релизе.

Со стороны жилой зоны зеленый театр закроют живой изгородью из кустарников, а следом за ней высадят ряд деревьев.

«У местных жителей появится свое место притяжения – эстрадная площадка, где можно будет проводить мероприятия различного формата. Например, уже в следующем году жители смогут провести здесь праздничный концерт в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», – уточняется в сообщении.

Кроме того, в сквере появится площадка, на которой установят стелу, посвященную Великой Отечественной войне. Также здесь сделают детские площадки для разных возрастов, а еще спортивную зону с площадками для занятий различными видами спорта. Кроме того, здесь обустроят прогулочную галерею и места для спокойного отдыха.

Завершить все работы по благоустройству планируется в первом полугодии 2020 года.