РИАМО – 18 окт. Более 60% опрошенных автолюбителей в столице задумывались о приобретении парковочного места у города, чтобы иметь свободный доступ к парковке во дворе, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Онлайн-голосование департамент провел в октябре.

«Так, 63% опрошенных автомобилиста заявили, что задумывались о покупке машино-места, чтобы иметь возможность свободно парковаться во дворе дома. 21%, в свою очередь, сказали, что их на приобретение стимулирует опасение за сохранность автомобиля», – сказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он пригласил автовладельцев рассмотреть возможность покупки машино-места напрямую у города.

Автовладельцам предлагаются машино-места по рыночной стоимости, которые можно выкупить тремя способами: через электронный аукцион на повышение цены, через процедуру публичного предложения, а также в ходе торгов.

В настоящий момент на городские аукционы выставлены свыше 4 тысяч машино-мест, подчеркнул Дегтев.

«Приобрести машино-места в разных округах столицы можно уже от 240 тысяч рублей. Площадь таких лотов варьируется от 3 до 314 квадратных метров», – резюмировал он.