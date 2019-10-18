РИАМО - 18 окт. Самая массовая тренировка по скандинавской ходьбе за всю историю развития этого вида спорта в Реутове прошла в пятницу, в ней приняли участие свыше сотни человек, говорится в сообщении пресс-службы главы подмосковного муниципалитета.

«Открытый урок по скандинавской ходьбе, прошедший в рамках реализации проекта «Активное долголетие в Подмосковье» в парке «Фабричный пруд» Реутова, собрал свыше ста участников. Такая масштабная тренировка в подмосковном городе прошла впервые», - отмечается в сообщении.

В массовой акции смогли принять участие все желающие вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. Традиционно спортивная скандинавская ходьба пользуется популярностью среди представителей старшего поколения Реутова.

«Это не только способ провести время с удовольствием и с пользой для здоровья, но и найти единомышленников, пообщаться и насладиться прекрасными видами недавно реконструированного реутовского парка «Фабричный пруд», где душа может отдохнуть от суеты, а тело набраться живительной энергии», - рассказала постоянная участница тренировок Наталия Морозова.

Программа губернатора Подмосковья «Активное долголетие» в муниципалитете включает в себя не только спортивные занятия.

«В ее рамках для пенсионеров проходят встречи по интересам, экскурсии по городам Подмосковья, медицинские обследования и выездные диспансеризации. Также в городе открыты центры программы на улицах Войтовича, 3 и Новой, 3, где помимо культурно-массовых мероприятий представители старшего поколения могут получить консультации по наиболее важным житейским вопросам», - сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

До конца 2019 года в Реутове будет открыт еще один центр программы «Активное долголетие» на Юбилейном проспекте, 30, который обеспечит потребности жителей южной части города.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Она разработана во исполнение майского указа президента РФ по увеличению к 2024 году средней продолжительности жизни населения до 67 лет.