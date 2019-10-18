РИАМО – 18 окт. В Щелкове на подъездной дороге к регбийному стадиону построили тротуар и поворотную полосу, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В поселке Монино на участке дороги Свердловский – М-7 Волга (Новинское шоссе) с 9,7 по 11,2 километра, который ведет к регбийному стадиону, завершили работы по строительству тротуара и поворотных полос.

«Для удобства и комфорта гостей и жителей Щелкова на участке Новинского шоссе построили новый тротуар и дополнительные парковочные места, переустроили автобусные остановки. Для безопасного выезда и въезда на стадион дорожные службы организовали правоповоротные полосы. До конца года на участке запланировано устройство новых линий наружного освещения», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он дополнил, что в следующем году объект дополнительно обустроят элементами организации дорожного движения: установят светофор, перильные ограждения для пешеходов. Дорога Свердловский – М-7 Волга (Новинское шоссе) является подъездной к специализированному стадиону для игры в регби. Обустройство данного участка позволит повысить комфорт и безопасность передвижения для 20,5 тысяч жителей поселка Монино и приезжающих гостей.

Также в 2020 году на железнодорожной станции Монино будет организовано парковочное пространство и специальные места для такси. В ходе ремонтной кампании этого года в Щелкове отремонтировали 45 участков региональных и муниципальных дорог общей протяженностью свыше 49 километров.

Также в городском округе обновили покрытие на территории Монинской больницы, больницы №1 и наргологического диспансера в городе Щелково.