РИАМО – 18 окт. Более 2 миллионов квадратных метров недвижимости намерены ввести на территории новой Москвы до конца года, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«1,7 миллиона квадратных метров недвижимости ввели в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) за девять месяцев этого года», – сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Он пояснил, что это превышает показатель аналогичного периода 2018 года. Тогда на новых территориях ввели чуть более 1 миллиона «квадратов» недвижимости.

«В этом году в ТиНАО запланирован ввод 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости», – подчеркнул Жидкин.

Нет сомнения в том, что этот план будет перевыполнен, заверил он.