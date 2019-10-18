РИАМО – 18 окт. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик открыл торжественное мероприятие в Доме правительства, приуроченное ко Дню работников дорожного хозяйства, на мероприятии 40 работников дорожной отрасли получили почетные грамоты и благодарности, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Признателен, что вы всегда героически и ответственно подходите к выполнению поставленных задач. Результаты вашей работы видит каждый житель Московской области. Спасибо за труд, за то, что преображаются наши местные и региональные дороги», – сказал Гержик.

Постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за высокий профессионализм, большой вклад в развитие дорожной отрасли Московской области орденом «Преподобного Сергия Радонежского» награждена председатель профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства региона Людмила Емельяненко.

Кроме того, Гержик вручил благодарности губернатора учредителю «ВТМдорпроект» Михаилу Ткаченко, директору блока инфраструктурного строительства «Стройтрансгаз» Владиславу Потоцкому, учредителю «Стройиндустрия-В» Владимиру Офрину, заместителю гендиректора «Дорбостсервис» Леонарду Нагиеву, председателю правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеславу Петушенко.

Помимо этого, были отмечены заслуги первого заместителя гендиректора «Сибагромпромстрой» Агаси Газояна, гендиректора «Строй-Проект» Зинура Сафина, гендиректора «Трансстройсервич» Павла Чижова, а также представителей ФКУ «Центравтомагистраль»: замначальника Михаила Коновалова, начальника отдела капитального строительства Александры Замараевой, главного эксперта Никиты Храпова.

Благодарственные письма за многолетний труд и высокий профессионализм в работе сотрудникам ГБУ «Мосавтодор» вручил заместитель председателя Московской областной думы Александр Ливадченко.

Почетными грамотами министерства транспорта региона были отмечены исполняющий обязанности директора филиала «Истринский» областного дорожного центра Ольга Каширина, начальник отдела по проектированию линейных объектов Вячеслав Кубасов, зампред профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Юрий Смекалин, гендиректор «Русдор-Финанс» Алексей Строганов, замдиректора «Мостальянс» Юрий Гаврилов, начальник ПК «Каширский» Алексей Дергачев.

В рамках мероприятия руководители подведомственных министерству транспорта и дорожной инфраструктуры организаций «Мосавтодор» и «Дирекция дорожного строительства» вручили почетные грамоты и благодарственные письма своим сотрудникам.