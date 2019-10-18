РИАМО – 18 окт. Очередные пять проектов планировки территорий по программе реновации в столице были вынесены на публичные слушания, которые намерены провести 5 ноября, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Три из них находятся в Юго-Западном округе столицы. Это проект квартала №9 в Академическом и Черемушкинском районах, проект реновации микрорайона №15, расположенный в Ломоносовском районе, и проект планировки кварталов №№26 и 27, которые находятся в Обручевском и Ломоносовском районах», – заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Он добавила, что один проект рассмотрят на севере столицы – это кварталы №№93 и 95 в Тимирязевском районе. А также кварталы А, Б, Е, Г, расположенные в районах Люблино, Печатники и Текстильщики.

В проектах планировки представлены объекты социальной инфраструктуры – детские сады и школы, образовательные комплексы и центры дополнительного образования. Там, где необходимо, предусмотрено строительство детских поликлиник и физкультурно-оздоровительных комплексов.

Для жителей подготовлена 3D-визуализация новых проектов реновации. Экспозиция по пяти проектам планировки в районах пройдет с 25 по 31 октября, уточнила Княжевская.

Собрание участников публичных слушаний состоится 5 ноября. Москвичи обсудят новый облик кварталов, параметры будущей застройки, развитие транспортной инфраструктуры и реорганизацию улично-дорожной сети.

«Во всех проектах планировки по программе реновации будут созданы точки притяжения, появятся комфортные и благоустроенные места досуга для жителей районов», – разъяснила Княжевская.

Также она отметила, что в пятницу открылись экспозиции в девяти районах, которые продлятся до 24 октября.

Кроме того, продолжает работу Единый информационный центр по адресу: улица 2-я Брестская, 6.

«Ежедневно с 12:00 до 20:00 здесь можно узнать все о проектах планировки территорий своего района. Везде работают консультанты, которые помогут разъяснить детали предлагаемого проекта. Уточнить информацию о проекте планировки территории своего района можно по телефону горячей линии: 8 (499) 401-01-01», – резюмируется в материале.

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