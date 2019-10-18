РИАМО – 18 окт. В зоне строительства участка скоростной автомагистрали Юго-Восточная хорда (ЮВХ) в Москве не обнаружили превышения радиационного фона и загрязнения техногенными радионуклидами, передает «Интерфакс».

«В районе строительства путепровода по основному ходу Юго-Восточной хорды вдоль территории «Московского завода полиметаллов» мы провели все необходимые инженерно-геологические изыскания», – заявил временно исполняющий обязанности главы департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Кроме того, на время строительства ЮВХ намерены организовать круглосуточный мониторинг с целью выявления негативного воздействия на окружающую среду.

«Если в процессе мониторинга будет выявлено радиоактивное загрязнение, мы незамедлительно приступим к рекультивации почвы», – дополнил заместитель генерального директора проектной организации Алексей Сидоренков.

По данным СМИ, в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ – урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность. Также о превышении радиационного фона предупреждали представители экологической организации Greenpeace.