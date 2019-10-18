РИАМО – 18 окт. Около 1,2 тысячи автобусов и 400 вагонов для подземки хотят закупить для Москвы в следующем году, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московского транспорта».

«Разъясняем, какой транспорт для Москвы будет закупаться в ближайший год. В 2020 году: 100 трамваев; 1184 автобуса; 300 электробусов; 400 вагонов метро», – говорится в сообщении.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что число электробусов, курсирующих по Москве, к концу этого года возрастет до 300 единиц. Градоначальник добавил, что столица планирует практически полностью отказаться от закупок дизельных автобусов.