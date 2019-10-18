РИАМО – 18 окт. В столице в период с 2020 по 2022 годы на сферу образования потратят более 1,2 триллиона рублей, основная доля расходов от этой суммы пойдет на финансовое обеспечение образовательных услуг, сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

«Общий объем финансового обеспечения на три года – 1,278 триллиона рублей. Из них на 2020 год – 415,5 миллиардов. Основную долю расходов – около 75% составляет финансовое обеспечение оказания образовательных услуг. На три года – это 931 миллиард, в 2020 году – почти 300 миллиардов», – отметила Зяббарова на совместном заседании всех комиссий Мосгордумы по обсуждению проекта бюджета столицы на 2020-2022 годы.

Она добавила, что за счет такого бюджета будет обеспечено предоставление образовательных услуг 500 тысячам детей дошкольного возраста, более чем 1 миллиону учащихся общеобразовательных школ, 62 тысячам обучающимся в колледжах и студентов вузов.

Кроме того, по ее словам, с 2020 года будет обеспечено финансирование ежемесячных городских выплат учителям за выполнение функций классного руководителя и за работу с технологиями МЭШ.

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