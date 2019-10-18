РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. В подольском хоккейном клубе «Витязь» появился новый вратарь Петр Кочетков, который перешел в подмосковную команду из питерского СКА, сообщается на сайте команды.

Подмосковный «Витязь» и питерский СКА провели обмен. Вратарь Александр Самонов из «Витязя» и Артем Швец-Роговой переходят в СКА. Из команды Санкт-Петербурга подмосковный клуб пополнят вратарь Петр Кочетков и нападающий Алексей Бывальцев, плюс ХК «Витязь» получит денежную компенсацию.

«Хоккейный клуб «Витязь» представляет нового вратаря Петра Кочеткова, который перешел из команды СКА Санкт-Петербург. Кочетков родился в Казани 25 июня 1999 года. Он габаритный вратарь – рост 185 сантиметров, вес 80 килограмм», - говорится в сообщении.

В сезонах 2014-15 – 15-16 года играл в системе «Ак Барса». В сезоне 2016-17 года – в пензенском «Дизеле» в ВХЛ – 8 матчей, в «Дизелисте» МХЛ Б – 14 матчей. В 2017-18 года – в Капитане» Ступино МХЛ, 31 игра.

Весной 2019 года в межсезонье Кочетков перешел в СКА и начал сезон в питерской команде, провел шесть матчей в КХЛ. Сезон 2018-2019 года провел в системе ХК «Сочи», сыграл 2 матча в КХЛ. В ВХЛ в ХК «Рязань» провел 18 матчей в регулярном чемпионате, и три – в плей-офф.

В молодежной сборной России завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2019 года, его признали лучшим вратарем чемпионата мира, вошел в топ-3 игроков молодежной сборной.