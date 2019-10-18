РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. В подмосковных Люберцах для школьников провели экскурсию в музее отдела полиции, на которой школьникам рассказали об истории создания и развития службы Госавтоинспекции, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники полиции в рамках акции «Начни с себя. Живи по правилам» организовали и провели для школьников 2 класса экскурсию в музее отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В ходе познавательной экскурсии инспектор ГИБДД познакомила ребят с историей создания и развития службы Люберецкой Госавтоинспекции; с первыми дорожными знаками; формой, которую раньше носили правоохранители; рассказала о ее ветеранах. Экскурсовод напомнила юным участникам дорожного движения о важности соблюдения ПДД и подарила гостям световозвращающие наклейки с целью обеспечения видимости в темное время суток», - говорится в сообщении.

Подобные встречи дают возможность не только узнать о важности работы полицейских, о трудностях, встречающихся во время несения службы, но и способствуют привитию уважительного отношения к людям этой профессии.

В завершение экскурсии школьники пообещали соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и вежливыми.