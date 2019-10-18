РИАМО - 18 окт. С 2020 по 2022 годы в столице планируется ежегодно выделять по 2,7 миллиарда рублей на приобретение качественных вакцин против различных заболеваний, сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

«На приобретение качественных и безопасных вакцин в проекте бюджета предусмотрены средства на три года – более 8 миллиардов рублей. Ежегодно – 2,7 миллиарда. Планируемые средства позволят увеличить закупки вакцин вируса папилломы человека, менингококковых инфекций и коклюша», – сказала Зяббарова на совместном заседание всех комиссий Мосгордумы по обсуждению проекта бюджета столицы на 2020-2022 годы.

Она добавила, что для привлечения жителей города к прохождению бесплатной диспансеризации в бюджете предусмотрены средства на продолжение реализации проекта «Здоровая Москва» в столичных парках.

Также идет активное развитие высокотехнологичной медицинской помощи, подчеркнула Зяббарова.

Ранее она сообщила, что в 2020 году расходы столичного бюджета на развитие материально-технической базы поликлиник и ремонт медицинских учреждений могут составит более 84 миллиардов рублей.