РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 окт. В Домодедовском парке «Елочки» 19 октября с 12:00 до 13:00 пройдет акция «Добрая кормушка», сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«19 октября с 12:00 до 13:00 в парке «Елочки» городского округа Домодедово пройдет акция «Добрая кормушка», - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

В рамках акции для детей от 6 лет организуют мастер-класс по изготовлению кормушек, которые потом будут установлены в парке «Елочки». Также будет организована интерактивная игровая программа.

После выпадения снега большинство источников пищи для птиц становятся недоступными. Благодаря кормушкам птицы тратят меньше энергии на поиск еды, сохраняя тем самым свою энергию.