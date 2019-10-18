РИАМО – 18 окт. Более 1 тысячи рабочих мест будет создано в индустриальном парке в Черноголовке, первый объект парка намерены сдать в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«На территории наукограда Черноголовка создается частный индустриальный парк. В ходе открытого аукциона предоставлен земельный участок площадью около 15 гектаров для развития промышленной территории. Кроме того, зарегистрирована управляющая компания парка, а также ведутся переговоры с потенциальными резидентами площадки», – заявил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Так, первый объект парка, площадью 3,5 тысячи квадратных метров, для размещения малых предприятий будет сдан в эксплуатацию в 2021 году.

«Общий объем инвестиций в создание инфраструктуры и объектов для резидентов парка составит порядка 1 миллиарда рублей и будет создано более 1 тысячи рабочих мест», – подчеркнул Хромов.

Зампред правительства Подмосковья отметил, что на территории парка будут размещаться предприятия по производству полиграфической продукции, энергосберегающих ламп, а также наукоемкое высокотехнологичное производство средств и систем автоматизации для различных отраслей.