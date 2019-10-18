РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 окт. Клуб водных туристов приглашает всех жителей Балашихи бесплатно покататься на лодках 20 октября, мероприятие состоится на карьере за станцией Железнодорожная, сообщается на странице турклуба «Пехорка» в соцсети «ВКонтакте».

«20 октября с 12:00 до 16:00 все желающие могут покататься на наших лодках, познакомиться с командой, попить горячего чаю у костра с печеньем (кружки берем с собой). У нас дружный коллектив, мы рады всем новичкам и бывалым туристам, кто хочет и ищет команду для путешествий, и кто хочет просто ознакомиться с этим видом туризма», - говорится в сообщении.

После знакомства у костра для всех проведут инструктаж по безопасности и обучение управляющим гребкам. Желающие могут пройти слаломную трассу для новичков, поучаствовать в мини-соревновании по водному слалому.

«Берите с собой детей. Безопасность гарантируем! Есть спасжилеты, спасконец, опытные водники! Погода обещает быть до 15 градусов тепла и без дождя. Вода холодная, поэтому от брызг нужно взять дождевики. Уточнить информацию можно по телефону: 8(926)038-88-50», - заключается в материале.