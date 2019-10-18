РИАМО - 18 окт. В Москве на торги выставят три участка земли под индивидуальное жилищное строительство, такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Один участок находится на севере города по улице Колпинская, владение 12. Еще один – в Марушкинском поселении новой Москвы, поселке Совхоза Крекшино по улице Дорожная, владение 28. Третий участок расположен также в ТиНАО по адресу: поселение Новофедоровское, деревня Кузнецово, улица Сосновая, владение 32.

«Общая площадь всех земельных участков составляет 0,43 гектара. На них можно построить объекты площадью от 574 до 685 квадратных метров и высотой до 15 метров. Участки свободны от застройки», – отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.