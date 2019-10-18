РИАМО - 18 окт. В Москве намерены сохранить темпы строительства дорог и возводить не менее 100 километров каждый год, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Темпы строительства дорог в столице снижать в ближайшее время не планируем. Мы вышли на объемы ввода улично-дорожной сети в размере не менее 100 километров в год и эта тенденция будет сохранена. За ближайшие три года в Москве планируем построить 339 километров дорог и почти 100 искусственных сооружений: эстакад, тоннелей и мостов», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В рамках развитие дорожной инфраструктуры будет увеличено число поперечных связей между районами, а также появятся новые маршруты, которые уменьшат перепробег автотранспорта, снизив при этом нагрузку на существующую сеть.

«Масштабное дорожное строительство позволит избежать транспортного коллапса в городе, несмотря на постоянный прирост количества автомобилей. Мы говорим, как о дорогах местного значения, так и о крупных проектах, таких как хордовые и вылетные магистрали, реконструкция развязок на МКАД», – дополнил Хуснуллин.

Он также напомнил, что столица России входит в тройку лидеров по темпу прироста протяженности дорог вместе с Пекином и Нью-Йорком.