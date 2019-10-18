РИАМО - 18 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов запустили первую линию сортировочного цеха комплекса по переработке отходов (КПО) «Юг» в селе Мячково Коломенского городского округа и проверили готовность завода к выходу на полную мощность до 15 ноября, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

После выхода комплекса на проектную мощность он станет крупнейшим в России – всего здесь планируется сортировать до 650 тысяч тонн отходов в год. Из них более 50% будут направлены на переработку и вторичное использование.

«Это знаковое событие для Московской области, такой комплекс – первый в России. <...> Техника здесь на 80% произведена российскими предприятиями. Даже пищевые отходы будут перерабатываться и использоваться <...> вторично. Порядка 55% отходов будут использоваться повторно. <...> После запуска не будет запаха», – сказал Чемезов.

Объем инвестиций в строительство предприятия составил 3,5 миллиарда рублей, уточнили в пресс-службе компании «РТ-Инвест», которая занимается строительством и эксплуатацией комплекса.

В церемонии запуска первой сортировочной линии КПО также принял участие генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Объект построили в рамках нацпроекта «Экология» и программы по внедрению комплексной системы обращения с отходами. Комплекс станет крупнейшим из действующих в России КПО, где работа будет вестись в круглосуточном режиме. Обслуживать объект будут 560 сотрудников. Запуск КПО в Мячкове позволит закрыть мусорный полигон «Воловичи», площадь которого составляет 22 гектара.

«Здесь (в комплексе – ред.) используются самые современные технологии. Компьютерная система позволяет полностью контролировать каждый грамм отходов. Через месяц комплекс начнет работать в полную силу, это позволит нам закрыть городскую свалку, которая долгое время существовала в Коломне – «Воловичи». <...> Комплекс ничем не уступает, а в чем-то является более современным, чем европейские аналоги», – подчеркнул Воробьев.

Благодаря сортировке объем отходов, отправляемых на высокотехнологичные карты размещения, будет сокращен минимум наполовину. При этом исключено загрязнение почвы, воздуха и воды.

На предприятии будет осуществляться 100% отсев опасных отходов – батареек, аккумуляторов, ртутных ламп, которые будут отправляться на заводы по переработке опасных отходов. Полезные фракции, такие как металл, алюминий, бумага, стекло, полиэтилен и полипропилен будут отправлять под пресс для формирования брикетов вторсырья. Органические фракции будут с помощью термофильных бактерий перерабатываться в безопасный технический грунт в закрытых ангарах компостирования.