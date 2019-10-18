РИАМО – 18 окт. В предстоящие выходные в российской столице могут быть установлены новые температурные рекорды, днем в Москве ожидается до плюс 17 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Октябрь текущего года уже отметился первым температурным рекордом, и останавливаться на этом не собирается. По прогнозу в субботу, воскресенье и понедельник в столице сохранится очень теплая погода. Дневная температура ожидается от 15 до 17 градусов. А это значит, что вполне возможно установление новых температурных рекордов», – говорится в сообщении.

Пока они принадлежат прошлому, 2018 году. Однако погода в этом месяце уже с первых дней начала развиваться по аналогии с минувшим годом.

Октябрь начался с теплой погоды, к концу первой декады похолодало, а к середине месяца тепло вернулось. Похолодание в прошлом октябре началось с 20 октября, причем оно было существенным. Температура в третьей декаде мало менялась в течение суток и составляла от минус 1 до плюс 4 градусов.

«По предварительному прогнозу и в этом году с 22 октября температура в Москве существенно понизится. Но понижение будет не столь существенным. В дневные часы ожидается около 10 градусов», – резюмируется на сайте.