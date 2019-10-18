РИАМО - 18 окт. Строители приступили к устройству фасадов здания жилого дома для переселения по программе реновации в Зеленограде по адресу: Солнечная аллея, корпус 934, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства региона.

«Кроме этого, началась черновая отделка помещений. Ввод в эксплуатацию планируется в следующем году», – заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Жилой дом представляет собой трехсекционное монолитное здание, возводимое по индивидуальному проекту. Фасады выполнят в бежевых тонах с контрастными салатовыми акцентами. Этого же оттенка будут и установленные короба под кондиционеры.

В доме будет 182 квартир (однокомнатных – 30, двухкомнатных – 124). Общая площадь квартир составляет 10137,6 квадратных метра. Три специальные квартиры оборудуют для маломобильных людей. В таких квартирах будет увеличена ширина проходов, а в пожаробезопасных зонах и санузлах предусмотрена установка переговорных устройств для связи с диспетчером.

Первые этажи будут нежилыми – здесь смогут разместиться объекты социального, коммерческого и культурного назначения. Также здесь планируется организовать центр информирования населения. В вестибюле жилой части каждой секции дома разместятся: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков, два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 килограммов и 1 тысяча килограммов.

Пол вестибюля и лифтовых холлов предусмотрен в один уровень с землей – мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд, а твердое покрытие с шероховатой поверхностью у входной группы препятствует скольжению в любое время года.

Новостройку оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Территорию вблизи жилого дома благоустроят: оборудуют детскую игровую площадку и площадки для отдыха взрослых. Запланировано озеленение территории с высадкой цветников, кустарников и деревьев. В дополнение к подземной одноэтажной парковке будут обустроены машино-места на открытой плоскостной стоянке, в том числе и для маломобильных людей.