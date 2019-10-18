РИАМО - 18 окт. В 45 подмосковных колледжах созданы центры по содействию в трудоустройстве и карьере выпускников, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Подмосковье большое внимание уделяется трудоустройству выпускников колледжей и вузов. В настоящий момент на базе 45 колледжей созданы и успешно работают центры по содействию в трудоустройстве и карьере выпускников», – сказала Забралова.

Она добавила, что на платформе «Кадры Подмосковья» также размещено более 15 тысяч личных кабинетов выпускников с их профессиональным портфолио для привлечения внимания работодателей.

«Мы работаем над тем, чтобы у каждого колледжа был свой стратегический партнер. Уже 11 колледжей региона разработали программы по трудоустройству с участием работодателей, в рамках которых осуществляется сопровождение профессионального становления студентов, организация стажировок на предприятиях, организация дуального обучения и мониторинг дальнейшей карьеры. Впереди большие планы по взаимодействию с предприятиями», – резюмировала Забралова.