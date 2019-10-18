РИАМО - 18 окт. К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2020 году, в Подмосковье восстановят все воинские памятники и облагородят захоронения, также в регионе пройдут уроки исторической памяти для учащихся и встречи с ветеранами, сообщил в пятницу советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган.

В пятницу прошло расширенное заседание общественного совета проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Проект реализуется в целях сохранения исторического и культурного наследия страны.

«Сегодня нам известно 3057 памятников Великой Отечественной войны, которые находятся на территории Московской области. Мы должны с поисковыми отрядами, общественными организациями, добровольцами пройти каждый памятник и составить базу данных и посмотреть, в каком они состоянии. <...> К 9 мая каждый памятник должен быть идеальным», - сказал в рамках заседания Коган.

Он добавил, что каждый памятник будет сфотографирован с различных ракурсов. Для каждого объекта подготовят смету на ремонт и благоустройство. Не оставят без внимания и воинские захоронения – их оцифруют и приведут в порядок.

«Так происходит, что те участники Великой Отечественной войны, которые были захоронены, - у них уходят родственники, и получается, что за могилой некому ухаживать. На следующей неделе мы встречаемся с поисковиками и волонтерами, которые пройдут каждую могилу, чтобы посмотреть, в каком она состоянии. Мы поставим такую задачу - все могилы привести в надлежащее состояние», - подчеркнул Коган.

Он также отметил важность сохранения исторической памяти. Молодому поколению следует обратиться к архивам и пообщаться с родственниками, чтобы узнать и запомнить героический подвиг членов своей семьи.

«У нас уже разработаны технические задания, методические указания, рекомендации главам муниципальных образований для того, чтобы начать уроки исторической памяти, которые пройдут в школах и детских садах на территории Московской области, начать всевозможные конкурсы. Ну и, конечно, встречи с ветеранами. <...> Также (пройдут – ред.) массовые мероприятия по уборке территорий», - добавил Коган.

По его словам, мероприятия охватят 7 миллионов человек, 13 тысяч некоммерческих организаций, 320 тысяч малых и средних предприятий, а также 1,5 тысячи общеобразовательных школ и более 1,8 тысячи детских садов.