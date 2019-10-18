РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 окт. УМВД России по городскому округу Домодедово начало формировать новый состав общественного совета, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В Домодедове начался прием документов кандидатов в новый состав общественного совета. УМВД России по городскому округу Домодедово приступило к формированию его состава», - говорится в сообщении.

Согласно данным на официальном сайте общественного совета при МВД России, советы призваны обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, органов власти всех уровней, общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций, в том числе профессиональных объединений предпринимателей для решения наиболее важных вопросов деятельности полиции.

Предложения по кандидатурам и личные заявления с приложением подробного резюме принимаются от граждан и общественных организаций до 31 декабря по адресу: город Домодедово, улица Советская, дом 24, кабинет 216. Телефон для справок: 8(496)797-53-88.