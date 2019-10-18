РИАМО - 18 окт. В 2020 году расходы столичного бюджета на развитие материально-технической базы поликлиник и ремонт медицинских учреждений могут составит более 84 миллиардов рублей, сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

«В проекте бюджета предусматриваются значительные средства на развитие и укрепление материально-технической базы в медицинских учреждениях. В том числе на проведение ремонтов и переоснащение современным оборудованием. Общий объем расходов на эти цели в 2020 году – 84,5 миллиарда рублей. Это позволит обеспечить в учреждениях здравоохранения новые и повышенные стандарты качества предоставляемых услуг», – сказала Зяббарова на совместном заседание всех комиссий Мосгордумы по обсуждению проекта бюджета столицы на 2020-2022 годы.

Она подчеркнула, что также могут в два раза – до 45 миллиардов рублей – увеличиться расходы на приобретение лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан.

«Что очень важно – в составе этой суммы предусмотрено 1,3 миллиарда рублей на новую программу обеспечения современными бесплатными препаратами граждан, страдающих хронической ишемической болезнью сердца, либо перенесших острый инфаркт миокарда», – добавила Зяббарова.