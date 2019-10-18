РИАМО - 18 окт. Известный дизайнер Александр Арутюнов представил свою новую коллекцию сезона весна-лето 2020, посвященную Московскому метрополитену, в линейке нашли отражение архитектурные элементы пяти станций, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Показ состоялся вечером 17 октября, местом его проведения стало действующее депо метрополитена.

«Александр Арутюнов вдохновился невероятной архитектурой и красотой московского метро и решил создать коллекцию, где нашли отражение декорации пяти станций метрополитена. Концепция весенне-летней линейки выдержана в стиле дизайнера – сложный крой, сложный силуэт, необычная обувь, обилие вышивки и деталей», – отмечается в сообщении.

Модный показ прошел в электродепо метрополитена «Красная Пресня», которое расположено в историческом районе Москве и обслуживает Кольцевую линию. Модели дефилировали вдоль поездов. Среди приглашенных моделей были актрисы Екатерина Варнава и Дарья Мороз и исполнительница Кети Топурия.

«Впервые коллекция известного бренда посвящена московскому метро, местом показа для него стало действующее электродепо метрополитена, что очень необычно и неожиданно. Мы учли мировой опыт проведения дефиле, когда модные дома спускаются с привычных подиумов в город – торговые центры, парки, выставочные залы и на этот раз – депо. Архитектура исторической «Красной Пресни» стала отличным антуражем для презентации», – пояснила заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.