РИАМО - 18 окт. СК начал проверку ситуации с пьяным пассажиром на борту рейса Москва - Пхукет, мужчина пытался открыть дверь самолета, в итоге его высадили в Узбекистане, говорится в сообщении пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«По предварительным данным, 17 октября 2019 года гражданин, находясь на борту воздушного судна, следовавшего рейсом Москва - Пхукет, будучи в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок и правила поведения на транспорте», — говорится в сообщении.

Мужчина оскорблял бортпроводников и мешал другим пассажирам, не реагировал на предупреждения. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ташкенте, где дебошира и высадили.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Кроме того, СК предостерегает пассажиров от нарушений на борту самолетов. Даже незначительное хулиганство может спровоцировать угрозу безопасности.