РИАМО - 18 окт. До конца 2019 года свыше 1,1 тысячи единиц диагностического оборудование городских медицинских организаций Москвы подключают к ЕРИС (единому радиологическому информационному сервису), сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Это позволит загружать результаты исследований в одну базу и контролировать доступность тяжелой медицинской техники по всей Москве. Пациенты смогут быстрее проходить необходимые обследования», – говорится в сообщении.

Такой подход в дальнейшем позволит вести персонифицированный учет доз излучения, которые получают пациенты, что сделает рентгенологические исследования более безопасными.

На данный момент к ЕРИС подключено уже более 350 единиц техники, в том числе компьютерные и магнитно-резонансные томографы, маммографы, цифровые флюорографы, денситометры и прочее оборудование.

В Москве внедряется проект «Новый московский стандарт поликлиник». Каждое медицинское учреждение будет оснащено маммографом, рентгеном или флюорографом, аппаратами УЗИ и оборудованием функциональной диагностики. Жители столицы получат возможность пройти большинство обследований в одной медицинской организации и максимально близко к месту жительства.