РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 окт. Торгово-промышленная палата городского округа Домодедово приглашает предпринимателей 22 октября в 9:00 на деловой завтрак с бизнесменом из Финляндии Пекка Савела, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

Пекка Савела - генеральный директор ООО «Мюллюн Парас», компании, которая выпускает хлопья, каши и муку. Завод по переработке зерна в Домодедове был запущен в 2015 году, мощность предприятия составляет около 25 000 тонн готовой продукции в год.

«22 октября в 9:00 Торгово-промышленная палата городского округа Домодедово приглашает на деловой завтрак с бизнесменом из Финляндии, несколько лет работающим в России, Пекка Савела. Тема встречи – «Бизнес в России и за рубежом. Успешная стратегия компании», - говорится в сообщении.

Для участия необходимо пройти регистрацию по телефону: 8(916)950-02-88 или по ссылке.

«Успешный предприниматель готов поделиться своим опытом с начинающими домодедовскими бизнесменами. На что обратить внимание предпринимателю, решившему начать свой бизнес в другой стране? Чем отличается деловая среда России и Запада? Как в любой стране достичь успеха, выработав эффективную стратегию компании? На эти и многие другие вопросы господин Пекка Савела ответит в рамках бизнес-завтрака», - добавляется в сообщении.