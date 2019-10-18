РИАМО - 18 окт. Застройщик территории бывшей промзоны на шоссе Энтузиастов – Группа «Донстрой» – получил разрешения на ввод в эксплуатацию трех корпусов квартала «Достоинство», входящего в состав первой очереди ЖК «Символ», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Первая очередь ЖК состоит из двух кварталов. Один квартал застройщик сдал еще летом, причем с опережением сроков, второй сейчас. Суммарно это девять домов общей площадью около 363 тысяч квадратных метров», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Площадь только что сданных корпусов №7-9 составляет почти 131 тысячу квадратных метров, общее число квартир в них – 1042. Все здания переменной этажности с нежилыми первыми этажами, в которых разместятся инфраструктурные объекты. Общая площадь коммерческих помещений составляет 6,1 тысячи квадратных метров.

Для автовладельцев в домах предусмотрены подземные паркинги.

«Выдавать ключи от только что построенных квартир застройщик намерен начать уже в ноябре. В данный момент продолжается приемка дольщиками жилых помещений в ранее сданных домах», – разъяснила Пятова.

ЖК «Символ» реализуется в рамках реорганизации территории завода «Серп и Молот», расположенной в районе Лефортово. Территория площадью 58 гектаров ограничена улицей Золоторожский Вал, шоссе Энтузиастов и проездом завода Серп и Молот.