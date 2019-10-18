РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. Сотрудники полиции начали допрашивать дольщиков проблемного долгостроя - жилого комплекса «Звезда Томилино» Люберец в связи с уголовным делом, заведенным по факту мошенничества представителями застройщика, сообщила депутат муниципалитета Ирина Астахова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Уже несколько лет дольщики ЖК «Звезда Томилино» не могут получить ключи. Застройщика признали виновным в мошенничестве, сейчас проводится следствие.

«В рамках открытого уголовного дела по фактам самоуправства и мошенничества по ЖК «Звезда Томилино» отдел по борьбе с экономическими преступлениями МУ МВД России «Люберецкое» начал процедуру допроса сторон по делу», - написала Астахова.

Она добавила, что для оформления протокола допроса дольщики ЖК «Звезда Томилино» должны явиться по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом №39, кабинет 14 по предварительной договоренности со следователем Русланом Ергаковым.