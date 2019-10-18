РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. В двух детских медицинских учреждениях подмосковного Подольска оборудовали игровые помещения в ходе реализации проекта «Добрая комната», сообщается на сайте администрации горокруга.

«В детской поликлинике №2 на улице Индустриальной и в Московской областной детской больнице в районе деревни Бородино Подольска реализуется проект партии «Единая Россия» «Добрая комната». В ходе его реализации оборудовали помещения для детей со специализированным освещением и напольным покрытием, детскими игрушками и педагогом. Игровую зону в двух медицинских учреждения укомплектовали детской мебелью, игрушками, а также наборами для детского творчества», - говорится в сообщении.

Проект «Добрая комната» – инициатива депутата Московской областной думы Линары Семединовой. Его реализуют по всему Подмосковью в рамках национального проекта «Здравоохранение» и государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Проект нацелен на решение важных вопросов, направленных на развитие медицины, а также на обеспечение комфортного местонахождения детей в учреждениях здравоохранения.