РИАМО - 18 окт. В следующем году бюджет здравоохранения столицы составит, по планам, более 700 миллиардов рублей, всего до 2022 года на медицинскую отрасль в городе планируется потратить более двух триллионов рублей, сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова.

«Говоря о здравоохранении, очень важно помнить, что в условиях страховой модели финансирования объем финансовых ресурсов формируется за счет двух источников - средств бюджета Москвы и средств территориального фонда обязательного медицинского страхования. За счет двух источников общий бюджет здравоохранения составляет на следующий год более 700 миллиардов рублей», - сказала Зяббарова на совместном заседание всех комиссий Мосгордумы по обсуждению проекта бюджета столицы на 2020-2022 годы.

Она добавила, что в совокупности за три года бюджет городского здравоохранения составит 2,164 триллиона рублей.

Также на развитие материально-технической базы и прохождение социального обслуживания населения выделят 32,7 миллиарда рублей.

«Это позволит провести ремонтные работы всех неврологических интернатов и центров социального обслуживания. А также установить недостающее оборудование», - добавила Зяббарова.