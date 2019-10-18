РИАМО - 18 окт. В Звенигороде закончили ремонт тротуаров на нескольких улицах, в том числе в проезде Строителей и на Пролетарской улице, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Работы выполнило МБУ «Звенигородская ремонтно-эксплуатационная служба» в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

«Выполнен ремонт тротуаров от дома №8 в проезде Строителей до дома №15 микрорайона Восточный, на Пролетарской улице — от дома №51 до входа в поликлинику и между домами №№ 17-18, а также на Нахабинском шоссе от дома №17 и до дома №33. Адресный перечень был составлен на основании обращений жителей Звенигорода», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Многодетная мама Виктория Калинина рассказала, что по новым тротуарам удобно гулять с детьми.

«С появлением пятого ребенка особенно ценишь хороший ремонт тротуаров и создание комфортной городской среды на территории Звенигорода. Везде обустроены подходы, съезды. Благоустроенные тротуары позволяют безопасно и беспрепятственно попасть с детьми в любую часть города», — отметила женщина.

Ремонт тротуаров в рамках муниципальной программы начался 16 сентября и продлился около месяца.