РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 окт. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных поздравил с 95-летием жительницу округа, бывшую узницу немецкого лагеря Анну Жильцову, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Анна Жильцова родилась 17 октября 1924 года в селе Лашиковка Беловского района Курской области. В 1942 году немцы пришли в родное село Анны Жильцовой и угнали ее вместе с другими пленными в Германию. В немецком лагере она трудилась три года.

«Глава округа Александр Двойных пожелал юбиляру крепкого здоровья, тепла близких и родных людей, а также передал поздравления и подарки от президента России Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и администрации городского округа Домодедово», - говорится в сообщении.

В Домодедове Анна Жильцова проживает уже 66 лет.