РИАМО - 18 окт. В Москве на сегодняшний день по программе реновации строят 130 домов общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Программа реновации набрала уверенные темпы, строительство жилья ведется во всех округах Москвы. <…> Сейчас в проектировании находится 54 объекта по реновации общей площадью 1,1 миллиона квадратных метров. В целом, под программу в Москве утверждена 351 стартовая площадка общей мощностью 5,1 миллиона квадратных метров», - рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он также отметил, что список стартовых площадок будет дополняться в дальнейшем.

С запуска программы реновации в Москве уже ввели 47 домов. При этом 43 из них уже успели передать под переселение горожан.

До конца 2022 года планируется построить и спроектировать 2,8 миллиона квадратных метров жилья по реновации.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в 2017 году. В новостройки по данной программе переедут около 1 миллиона москвичей. Реновация предусматривает расселение 5173 домов.

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