РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 окт. Жители городского округа Балашиха сдали более 600 тонн изношенных автомобильных шин с начала текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В 2018 году в Балашихе мы начали устанавливать специальные контейнеры, куда автовладельцы бесплатно могут выбрасывать изношенные шины. За прошлый год (2018 – ред.) собрали более 300 тонн непригодных покрышек. С начала 2019 года уже собрано 625 тонн старых автошин», - сказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Она уточнила, что в Балашихе для сбора старых шин установлены пять контейнеров: на Объездном и Восточном шоссе, в микрорайоне Купавна, в деревне Соболиха и на улице Керамической. Собранные покрышки отправляют на переработку.

С 1 января 2019 года по распоряжению правительства РФ вступил в силу запрет на захоронение использованных автопокрышек. Сети шиномонтажных мастерских должны в обязательном порядке иметь договоры на вывоз и утилизацию шин.