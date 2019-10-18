РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. В микрорайоне Климовск Подольска 24 октября пройдет ярмарка вакансий, на которой будет представлено 3 184 позиции, сообщается на сайте администрации городского округа.

«24 октября в микрорайоне Климовск в здании Подольского колледжа имени Александра Никулина на улице Ленина, 2А, пройдет ярмарка вакансий. Начало в 11:00. Всего в перечне представлена 3 184 вакансий, из них рабочих профессий – 2 487», - говорится в сообщении.

Наиболее востребованы профессии водителя, врача, дворника, швеи, секретаря, токаря и оператора котельной.