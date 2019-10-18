РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. В поселке Томилино подмосковных Люберец подрядная организация выполнила работы по ремонту сетей освещения, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

«В деревне Токарево поселка Томилино Люберец подрядной организацией ООО «СК «Энергострой» выполнены работы по текущему ремонту сетей уличного освещения на улице Старая», - говорится в сообщении.

Также в микрорайоне Птицефабрика, около дома №32 восстановлена линия освещения. Также выполнено подключение фонаря на парковке у магазина «Пятерочка».