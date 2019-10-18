РИАМО – 18 окт. В Москве партия говяжьего белка, поступившая из Украины, была задержана в силу того, что на маркировочных этикетках продукции отсутствовали сведения об импортере товара, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Проверку проводили на СВХ ООО «Автологистика» 8 октября.

«При проведении ветеринарного контроля установлено: на маркировочных этикетках неверно указан импортер товара», – отмечается в сообщении.

В материале уточняется, что груз был оформлен 10 октября после предоставления дополнительной информации от предприятия-изготовителя Украины и верных маркировочных этикеток.