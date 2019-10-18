РИАМО - 18 окт. Западный вестибюль станции «Хорошевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена открыли для пассажиров, таким образом завершена интеграция БКЛ со станцией «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской ветки, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Станцию «Хорошевская» с пересадкой на «Полежаевскую мы открыли в феврале 2018 года, но на момент ввода действовал только восточный вестибюль у пересечения 4-й Магистральной улицы и Хорошевского шоссе. Теперь построен и открыт второй подземный вестибюль станций. Жители улиц Куусинена, Зорге и прилегающего района получили в шаговом доступе вход сразу на две линии метрополитена», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что отныне попасть на станции можно через подземный переход, который ведет на обе стороны Хорошевского шоссе. Также через этот вестибюль пассажиры могут осуществить переход между станциями.

Станция «Хорошевская» открылась в составе первого участка БКЛ «Деловой центр» – «Петровский парк», позже к нему добавилась еще одна станция – «Савеловская». До запуска всех участков Большой кольцевой линии эти шесть станций интегрированы с Солнцевским радиусом метро – таким образом, сейчас пассажиры могут доехать от Савеловского вокзала до Рассказовки без пересадок.

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней будут 31 станция и два электродепо. БКЛ разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускать станции на Большом кольце будут поэтапно.