РИАМО – 18 окт. Преображенский суд Москвы лишил актрису Наталью Бочкареву водительских прав сроком почти на два года, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Суд постановил лишить Бочкареву прав сроком на 1 год и 8 месяцев, еще у нее административный штраф в размере 30 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ писали о том, что Бочкареву задержали на востоке Москвы. Она спрятала в нижнем белье наркотическое вещество, в чем и призналась полицейским.

В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконный оборот наркотиков». Звезду сериала «Счастливы вместе» отпустили под подписку о невыезде.

Видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками>>