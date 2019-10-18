РИАМО - 18 окт. В Подмосковье выявили хищения электроэнергии на общую сумму 380 миллионов рублей с начала года, составлено более 900 актов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

«С начала текущего года специалисты сетевых компаний региона выявили более 200 фактов бездоговорного и безучетного использования электроэнергии в Подмосковье в объеме более 125 миллионов кВтч. Энергетиками составлено более 900 актов о хищении электроэнергии», — говорится в сообщении.

Лидером по объемам похищенной электроэнергии является Раменский городской округ. Такие случаи зафиксированы и в Подольске, Люберцах, Видном, Клину, Красноармейске, Красногорске, Сергиевом Посаде. В каждом из этих городов совершены кражи электроэнергии на сумму более 1 миллиона рублей. В отношении тех, кто занимался хищением, поданы иски в суд.

«Бездоговорное потребление электроэнергии является в основном умышленным действием со стороны физических и юридических лиц. Сетевые компании ежегодно проводит работу по выявлению данных фактов, а также составляет акты о безучетном потреблении», — заключается в сообщении.